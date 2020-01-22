مصادر لـ« البيان »: قاعدة إيرانية جديدة في البوكمال

المصدر: (الحسكة – عبدالله رجا)

كشف مصدر محلي مطلع في غربي الفرات لـ«البيان» عن عزم إيران بناء قاعدة عسكرية في قرية الصالحة في المنطقة الأثرية المطلة على النهر، لافتاً إلى أن الميليشيات الإيرانية استقدمت قوات كبيرة في الآونة الأخيرة فيما دفعت بآليات جديدة إلى تلك المنطقة.

وأضاف أن العديد من التعزيزات العسكرية جاءت خلال الأسبوع الماضي من العراق عبر البوكمال، واتجهت إلى قرية الصالحية التي تطل على مدخل المدينة، لافتاً إلى أن الحركات العسكرية باتت واضحة باتجاه جبل الصالحة المعزول عن قرى المنطقة.

وأكدت مصادر متطابقة في مدينة البوكمال وريفها أن الحشود الإيرانية العسكرية لم تتغير في البوكمال وريفها، ولم تجر أية عملية تقليل للقوات، باستثناء التغييرات في مواقع المقرات لإجراءات أمنية، بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على المنطقة واستهداف مقرات الحرس الثوري الإيراني.

وبين شهود عيان حالة التوتر بين الجيش السوري ومؤسسات الدولة السورية والميليشيات الإيرانية في البوكمال، مؤكدين أن العلاقة تتجه للصدام، خصوصاً بين العناصر اللبنانية وأجهزة الأمن التابعة للدولة السورية، إذ يرفض مقاتلو حزب الله التعاون مع مؤسسات الدولة.