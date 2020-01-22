تدريبات روسية سورية في طرطوس

المصدر: (موسكو - د.ب.أ)

اختتمت القوات المسلحة الروسية والسورية تدريبات مشتركة في ميناء طرطوس على ساحل البحر المتوسط، تركزت على حماية النشاط الاقتصادي الدولي في البحار.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، أمس، عن قائد التدريبات المشتركة ألكسندر يولداشيف للصحافيين أمس، إن أكثر من ألفي عسكري، إضافة إلى سبع سفن وزوارق شاركوا في التدريبات، التي جرت في الفترة بين 18 و20 يناير.

وتدربت طواقم سفن البحرية السورية على البحث عن الألغام في محيط ميناء طرطوس، بينما كانت طواقم منظومات «بانتسير- إس» الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي تغطي السماء في المنطقة الساحلية.

وقامت وحدة روسية سورية مشتركة لقوات رجال الضفادع البشرية الضاربة بتحييد مجموعة من رجال الضفادع البشرية تابعة للإرهابيين المفترضين.

كما تدرب أفراد من الشرطة العسكرية الروسية والوحدات السورية على تنفيذ إجراءات حماية ومراقبة وتفتيش. وكانت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية السورية، نفذت الشهر الماضي تدريبات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من قاعدة «طرطوس» البحرية أيضاً.