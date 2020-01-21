لبنانيون بعين واحدة ينشرون صورهم على شبكات التواصل

المصدر: دبي - البيان

غرقت مواقع وحسابات لبنانية بصور لبنانيين من كافة الأعمار تظهر إخفاءهم لعين واحدة من أعينهم، في إشارة إلى حملة احتجاج على ممارسات قوى الأمن في فض التظاهرات، والتي أدت إلى إصابات في صفوف المتظاهرين، خلال الأيام الماضية، بعضها وصف بالخطير.

واندلعت مواجهات يوم الأحد الماضي وصفت بالعنيفة بين المحتجين على سياسات الحكومة في لبنان، في الحراك الذي يدخل شهره الرابع، وبين عناصر القوى الأمنية التي استخدمت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. وأدى التصادم إلى إصابات في عيون بعض المحتجين.

وانتشر وسم #ثورتنا_عيونكم كنوع من التضامن بين اللبنانيين، وبين أصحاب الإصابات. ونشروا صورهم يخفون عينا من عيونهم.

وشارك لبنانيون خارج لبنان في هذا التضامن، كذلك كان ملفتا نشر صور لفئات متنوعة من المجتمع اللبناني مثل الأمهات والأطفال.