دول أوروبية تدعم بعثة مراقبة مضيق هرمز

المصدر: (باريس - أ.ف.ب )

قدمت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال «دعماً سياسياً» لتشكيل بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وحرصت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال على إعلان دعمها للعملية للتعامل مع «انعدام الاستقرار في منطقة حيوية» للسلام العالمي. وأورد البيان الذي نشرته الوزارة أن الدول الثماني «ترحب بكافة المساهمات العملانية التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا لمساندة هذه الجهود وترحب بالتعهدات الجديدة في الأيام المقبلة».

وسيتم تشكيل هيئة أركان في نهاية الشهر الجاري على أن تصبح عملانية نهاية فبراير مع نشر فرقاطة هولندية في المنطقة ستشكل بداية لنظام مداورة للدول المشاركة، وفق ما أوضحت رئاسة الأركان الفرنسية.

وذكرت الدول الثماني أن «الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تثير قلقاً بالغاً لأنها تؤجج التوتر وتزيد من خطر نزاع محتمل واسع الناطق ستكون له تداعيات على المنطقة برمتها. إن الظروف تتطلب مبادرات لخفض التصعيد». وفي ذلك إشارة مباشرة إلى ما شهدته المنطقة بعد قتل واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني في الثالث من الشهر الجاري.

وأشارت الدول إلى «انعدام متزايد للاستقرار والأمن في 2019 ترجم بعدة حوادث بحرية وغير بحرية في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الإقليمي».