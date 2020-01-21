إخطارات هدم وإخلاء لـ28 منزلاً في القدس المحتلة

المصدر: (الأرض المحتلة - البيان، وكالات)

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم وإخلاء 28 منزلاً وعمارة سكنية في مناطق مختلفة في القدس المحتلة إلى جانب قرار إخلاء بناية في سلوان لصالح المستوطنين وصدور أوامر هدم 4 منازل في وإخطارات بإخلاء 20 منزلاً بالقدس القديمة.

يأتي هذا فيما شهدت غزة تظاهرة لفلسطينيين هدمت منازلهم في العدوان الإسرائيلي عام 2014، ويطالبون المنظمات الدولية بتعويضات لإعادة بنائها.

تنديداً بإجراءات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الأطفال، نظم نادي الأسير في الخليل، وقفة أمام الصليب الأحمر الدولي. وندد امجد النجار مدير نادي الأسير بالمحافظة، بإجراءات الاحتلال، فيما أكد رياض عرار عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن اعتقال القاصرين تحول إلى ظاهره يومية.