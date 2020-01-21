الجيش السوري يتصدى لـ«النصرة» في ريف إدلب

المصدر: (دمشق- وكالات)

تصدى الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي لهجوم عنيف شنه مقاتلو تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والمجموعات المتحالفة معه باتجاه نقاط الجيش بالمنطقة، ويواصل مسلحو «جبهة النصرة» منع المدنيين من الخروج إلى المناطق الآمنة عبر الممرات الإنسانية في ريفي إدلب وحلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن مسلحي «جبهة النصرة» يواصلون منع المدنيين من الخروج إلى المناطق الآمنة عبر الممرات الإنسانية في الهبيط وأبو الضهور بريف إدلب والحاضر بريف حلب الجنوبي لليوم الثامن على التوالي، وذلك لاتخاذهم دروعاً بشرية في المناطق التي ينتشرون فيها.

في الأثناء، أكدت وكالة الأنباء السورية وجود معلومات عن قيام قوات الاحتلال التركي بنقل 1500 من عائلات مرتزقته من إرهابيي جبهة النصرة لإسكانهم في منازل المواطنين السوريين في حيي الخرابات والحوارنة بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي.