ألمانيا تؤكد على علاقاتها الجيدة بتونس

المصدر: (برلين - وكالات)

عقب استياء تونس من دعوة ألمانيا لها لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا في اللحظات الأخيرة، أكدت الحكومة الألمانية على علاقاتها الجيدة بتونس.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت رداً على سؤال عما إذا كان التأخر في دعوة تونس للمؤتمر يعتبر خطأ دبلوماسياً، أم أن هناك مشاركين آخرين ألحوا على عدم مشاركة البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة في المؤتمر: «خلال عملية الإعداد للمؤتمر قد يُجرى توجيه المزيد من الدعوات، وقد لا يتمكن مدعوون من تلبية الدعوة. لقد تعاملنا مع تلميحات الحكومة التونسية بشأن عدم دعوتها للمؤتمر، وقمنا باستكمال قائمة المدعوين بالتنسيق مع الأمم المتحدة»، مؤكداً أن الواقعة لا تعني تدهور العلاقات الجيدة بين البلدين.