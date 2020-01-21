من هو إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

المصدر: وكالات

قالت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان هذا الشهر حكومة اقترحها مرشح سابق لرئاسة الحكومة.

ويبلغ الفخفاخ من العمر 48 عاما ويؤكد اختياره الأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011 التي جاءت بالديمقراطية للبلاد.

وعمل الفخفاخ من قبل في شركة الطاقة الفرنسية توتال كما شغل منصب وزير المالية عام 2012 كما شغل أيضا منصب وزير السياحة من قبل، كما ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019 وانسحب من الدور الأول.

والفخفاح حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة وماجيستير إدارة الأعمال.

وانضم الى حزب التكتل من اجل العمل والحريات بعد ثورة 2011، وهو من بين الاحزاب المكونة لأول ائتلاف حكومي بعد 2011 مع حزبي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.