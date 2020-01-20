الإمارات تشارك باجتماع منطقة التجارة الحرة

المصدر: القاهرة - وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء. وشاركت في الاجتماع عهود عبيد، باحث قانوني بهيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس.

وأكد د. بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.