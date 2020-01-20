السعودية تدعم سيادة قبرص

المصدر: الرياض - وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله دعم المملكة الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، محذراً في نفس الوقت «من محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة».

وقال وزير الخارجية السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب لقائه في الرياض مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، الذي يزو المملكة حالياً «إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها».

كما أكد «دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد». كما دعا الوزير إلى احترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة؛ لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.