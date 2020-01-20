هجوم واعتقالات

المصدر: (رام الله - وام)

هاجم مستوطنون مسلحون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، منازل المواطنين الفلسطينيين في حارة جابر القريبة مما تسمى مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن العشرات من مستوطني كريات أربع، هاجموا منازل عدة في حارة جابر ورشقوها بالحجارة والزجاجات، وأطلقوا الشتائم العنصرية والمسيئة وتهديدات بقتل المواطنين العزل، ما تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف أفراد المنازل المستهدفة، لا سيما الأطفال.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد، ثمانية شبان فلسطينيين من قلقيلية والخليل ورام الله، كما داهمت مدينتي رام الله والبيرة وسط مواجهات عنيفة.

واقتحمت قوات الاحتلال، حي الطيرة في رام الله وتمركزت في محيط دوار نيلسون منديلا، كما اقتحمت حي البالوع في مدينة البيرة وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.