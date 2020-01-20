تشييع شهيد

المصدر: (غزّة - وكالات)

شيّع الفلسطينيون، أمس، جثمان الشهيد مهدي رميلات، الذي ارتقى شهيداً جرّاء انفجار أحد مخلفات الاحتلال الإسرائيلي شرقي محافظة رفح.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد شرق رفح إلى مسجد بدر وسط المدينة للصلاة عليه قبل أن يواري الثرى في المقبرة الشرقية. وردد المشاركون في الجنازة الشعارات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي والداعية للانتقام لروح الشهيد.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن مهدي عيد عياد رميلات «36» عاماً، وإصابة مواطن آخر بجراح خطيرة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية، أن جسماً مشبوهاً من مخلفات الاحتلال، انفجر أثناء قيام اثنين من المواطنين بعملية زراعة في أرض زراعية شرق مطار غزة، ما أدى إلى ارتقاء أحدهما، وإصابة الآخر بجراح خطيرة.

وأضافت أن الشهيد رميلات وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار جثة هامدة، فيما جرى تحويل المُصاب إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس بحالة حرجة.