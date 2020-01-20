3 سفراء يزورون صنعاء

المصدر: (عدن - البيان)

بدأ 3 سفراء، أمس، زيارة إلى صنعاء، لحث ميليشيا الحوثي على استئناف محادثات السلام، وإزالة العوائق أمام عمل المنظمات الإنسانية. ويتعلق الأمر بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج، بمعية سفير فرنسا كرستيان تستو وسفيرة هولندا إيرما فان ديورن.

وأكدت سفارة الاتحاد الأوروبي أن الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر للاتحاد الأوروبي مع الأطراف اليمنية لتشجيعها على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الجهود الجارية لخفض التصعيد، واستئناف المحادثات بين الأطراف اليمنية. الزيارة أتت عقب المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في عدن مع الحكومة اليمنية ومع أطراف رئيسة أخرى لتنفيذ اتفاق الرياض، حيث عقد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي لقاءات مع جميع أطراف النزاع، ومنظمات المجتمع المدني.