نزع أكثر من 4 آلاف لغم في اليمن

المصدر: (الرياض- وكالات)

نزع مشروع سعودي لتطهير اليمن من الألغام «مسام» أكثر من أربعة آلاف لغم وعبوة ناسفة من بداية الشهر الجاري، زرعتها الميليشيا الحوثية في مناطق يمنية عدة. وقال مدير المشروع أسامة القصيبي: إن الفرق الهندسية نزعت منذ بداية الشهر 4141 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وأضاف القصيبي في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث 1286 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.

وخلال الأسبوع تم نزع 908 ذخائر غير منفجرة و13 عبوة ناسفة.

وأشار القصيبي إلى أن فرق مسام الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 354 لغماً مضاداً للدبابات و11 لغماً مضاداً للأفراد.