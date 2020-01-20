المصدر: (الكويت - د.ب.أ)

وصل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري على رأس وفد، أمس ، إلى الكويت في زيارة رسمية للبلاد تستغرق عدة أيام.

ووفق بيان أصدرته أمس مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، كان في استقبال الشمري على أرض المطار رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى البلاد محمد الحسيني.

وتشهد المدن العراقية مظاهرات احتجاجية للشهر الرابع على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة وإجراء انتخابات عامة جديدة حيث فشلت جميع الجهود لطرح مرشحين يحظون بقبول من الشارع العراقي الذي يطالب بتسمية مرشحين مستقلين وليس ممن سبق لهم تسلم مناصب سابقاً.