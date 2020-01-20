اعتقال داعشي

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، القبض على المسؤول الأمني لتنظيم داعش الإرهابي في الفلوجة بمحافظة الأنبار. وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار، تسفر عن إلقاء القبض على عناصر وقيادات في تنظيم داعش. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت، الجمعة، إلقاء القبض على شقيق شفاء النعمة مفتي تنظيم داعش في مدينة الموصل الذي ألقي القبض عليه مؤخراً.

وذكرت الشرطة العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن قوة من شرطة محافظة كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من خمسة أشخاص أثناء محاولتهم صنع قنابل مولوتوف لغرض استهداف القوات الأمنية وحرق المباني والممتلكات العامة والخاصة والمواطنين في وسط العراق.

وأشادت الشرطة بتعاون أهالي كربلاء على القبض على المجموعة التي وصفت بـ«المخربة»، مشيرة إلى إحالة المجموعة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكدت أهمية تعزيز الوجود الأمني في كربلاء، لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة عقب أعمال العنف التي شهدتها أثناء عملية القبض على المخربين وسط البلاد.