قرقاش : تهميش الدور العربي درس قاس لن يتكرر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات تدعم جهود مؤتمر برلين بشأن ليبيا الساعية للتوصل إلى حل سياسي، مشدداً على أن تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر.

وقال معاليه في حسابه على تويتر" المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر ".

وأضاف" نعم مؤتمر برلين ومخرجاته ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حلّ سياسي نحو السلام والإستقرار، أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و الأمم المتحدة".