مقتل 5 مدنيين في غارة روسية على ر يف حلب

المصدر: بالة (سوريا) - أ.ف.ب

قتل خمسة مدنيين، أربعة منهم من عائلة واحدة، بغارة روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، في إطار تصعيد عسكري مستمر على المنطقة منذ أيام.

وأفاد المرصد عن «شن طائرة روسية ضربة على قرية بالة الواقعة في ريف حلب الغربي المجاور لإدلب بعد منتصف الليل، أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «رجلاً مع زوجته وطفلتيهما كانوا في عداد القتلى».

وفي القرية، أحدثت الضربة فجوة في الأرض قرب منزل من طبقتين، تبعثرت محتوياته من أغطية ومفروشات ولعب أطفال، بينما تناثر زجاج النوافذ داخل غرفه.

وبحسب المرصد، شنت طائرات روسية بعد منتصف الليل غارات على عدد من البلدات في ريف حلب الغربي وإدلب المجاورة، تزامنت مع قصف لقوات الجيش السوري التي تخوض معارك عنيفة ضد فصائل مسلحة تتقدمها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على أكثر من محور.