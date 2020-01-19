الاحتلال يغرق أراضي الفلسطينيين شرق غزة

أغرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس أراضي المزارعين الفلسطينيين شرقي مدينة غزة بعد فتحها سدود تجمّع مياه الأمطار الموجودة شرقي المدينة.
وأفادت وزارة الزراعة الفلسطينية في تصريح لها بفتح الاحتلال سدود وعبارات مياه الأمطار شرقي مدينة غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع.
وقبل أسبوع قالت وزارة الزراعة إن قوات الاحتلال تعمدت فتح سدود تجمّع مياه الأمطار باتجاه أراضي المزارعين شرق حيّ الشجاعية شرق غزة المزروعة بمحاصيل زراعية متنوعة.
ويتسبب فتح الاحتلال لسدود مياه الأمطار بخسائر كبيرة بأراضي المزارعين، نتيجة غمرها بالمياه.