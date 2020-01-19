«أونروا» تحذّر من محاولات إخراجها من القدس

المصدر: القدس المحتلة - وام

حذّرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من محاولات الاحتلال الإسرائيلي إخراج الوكالة من مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم «أونروا» سامي مشعشع إن هذه المحاولات مستمرة وتوجت أخيراً بخطة سيبدأ تنفيذها قريباً بالبدء ببناء مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط لتشجيع الأهالي على تسجيل الأبناء في مدارس بلدية الاحتلال في القدس في محاولة لتجفيف مدارس أونروا، ومن ثم العمل لإخراج الوكالة من القدس، والمحاولات مستمرة.

وأضاف مشعشع، في تصريحات أن «أونروا» تواجه هذه المحاولات بتعزيز الوجود في القدس، منبهاً إلى أن الأخطر من ذلك أن الطرف الإسرائيلي يعمل مع البرلمانات الأوروبية كي لا ترصد الأموال للوكالة وهذا خطير جداً لأنه سيصيب عمليات الوكالة العادية والطارئة في المناطق الخمس وسيضعها في موقف حرج جداً.

وحول إمكانية تجاوب البرلمانات الأوروبية مع المحاولات الإسرائيلية، أوضح مشعشع أن هناك مجموعات جديدة دخلت البرلمانات الأوروبية والبرلمانات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد، وهناك أحزاب يمينية وشعبوية، وهذه الأحزاب من السهولة التأثير عليها في هذا الشأن.