الميليشيا تتكبّد خسائر فادحة شرق صنعاء

المصدر: صنعاء ــــــ البيان

عادت المواجهات العنيفة إلى شرق صنعاء، حيث هاجمت قوات الجيش الوطني، مواقع المليشيا، وقتلت العشرات منهم، في مواجهات امتدت إلى ثلاث مناطق في المدخل الشرقي للعاصمة.

وذكرت مصادر، تنفيذ الجيش الوطني هجوماً كبيراً على مناطق القتب والمجاوحة وبران والمحجر في مديرية نهم، وكبدت المليشيا نحو ثلاثين قتيلاً، في حين خسر الجيش الوطني خمسة من مقاتليه.

في الأثناء، قتل اثنان من القيادات الحوثية في إب أمس برصاص مسلحين مجهولين وسط تنامي الصراع والتصفيات وسط أجنحة الميليشيا في المحافظة.

وارتفع عدد القتلى والجرحى بين عائلتين، في إب، إحداهما مؤيدة للمليشيا، والأخرى مناهضة لها، في منطقة البخاري التابعة لمديرية المخادر بمحافظة إب، إلى 14 قتيلاً وجريحاً، بينهم امرأتان بسبب خلافات على مواد إغاثية مقدمة من إحدى المنظمات.