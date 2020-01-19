هدنة دائمة

المصدر: برلين - وكالات

اشترطت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، الالتزام بهدنة دائمة في ليبيا، لأي مهمة محتملة للجيش الألماني هناك لحفظ الأمن.

وخلال اجتماع مغلق، يستمر على مدار يومين، لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قالت كرامب-كارنباور زعيمة الحزب المسيحي، إنه عندما يتم الاتفاق على مثل هذه الهدنة، ويتم ضمانها دولياً «فعندئذ يأتي السؤال بطبيعة الحال، حول كيفية تنفيذ ذلك؟، ومن يضمنه؟».

وأضافت كرامب-كارنباور، أن «من الطبيعي تماماً» أن تتعاطى ألمانيا مع مثل هذا السؤال، حول ما يمكن أن تقدمه في هذا الشأن، منوهة بأن ألمانيا دائماً ما لعبت في النهاية دور الدافع للعملية السياسية في ليبيا.

وتابعت السياسية الألمانية قولها، إن وزارة الدفاع والجيش «سيكونان في مثل هذه الحالة قادرين سريعاً على أن يوضحا بشكل محدد تماماً، كيف يمكن أن تكون مساهمتنا، لكن الخطوة الأولى هي ضرورة وجود تأمين مستدام».