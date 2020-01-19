مقتل وإصابة 70 من إرهابيي «الشباب»

المصدر: مقديشو - وكالات

قتل أكثر من 40، وأصيب 30 آخرون من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية، في اشتباكات مع الجيش الصومالي، بإقليم شبيلي الوسطى شمالي العاصمة مقديشو.

وقال الجنرال محمد أحمد تريديشي، طبقاً لموقع الصومال الجديد، إن عناصر حركة الشباب قُتلوا بعد أن هاجموا قاعدة للجيش في الإقليم.وأشار الجنرال الصومالي إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين في الهجوم ذاته. وتقاتل حركة الشباب الإرهابية، من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوبي ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر. يشار إلى أن حركة الشباب، مرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة، وتشن هجمات منتظمة داخل الصومال.