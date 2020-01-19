19 مانحاً دولياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودان

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، أنها قدمت ومنظمات غير حكومية، تأكيدات للسودان بتكثيف الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد بالعاصمة البريطانية لندن، بدعوة من المملكة المتحدة والسويد ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وبحضور ممثلين عن الحكومة السودانية.

ووفق بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، شارك في الاجتماع 19 مانحاً دولياً، استعرضوا خطط الإغاثة المنقذة للحياة، والمساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين إليها.

وفي بيان مشترك للحكومة السويدية والبريطانية و«أوتشا»، شدد المانحون الدوليون على أهمية تكثيف المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان في 2020. ونقل البيان عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، شكره للمانحين على دعمهم السخي.