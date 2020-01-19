"الرقابة الإدارية في مصر" ضبط تشكيل إجرامي من تسعة أشخاص بجرائم النقد

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر ضبط تشكيل إجرامي مكون من تسعة أشخاص تخصص أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص.

وأوضحت الهيئة أن ما يقوم به ذلك التشكيل العصابي خارج القانون «وذلك باصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية». كما أن ذلك التشكيل يقوم باصطناع «محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الأجنبية وخاصة ‏دولة تركيا».