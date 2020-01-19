8 أحكام بالإعدام في تونس

المصدر: تونس - وكالات

قضت محكمة تونسية، بالحكم بالإعدام على ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي، قتل فيها 12 شخصاً عام 2015. واستهدف تفجير انتحاري، تبناه تنظيم داعش، حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في العاصمة التونسية، وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي.

وحوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون، والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية. وقال نائب وكيل الجمهورية، محسن الدالي، لوكالة فرانس برس «أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي»، بينهم ستة فارين. وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد، والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات، مشيراً إلى أن التهم تتعلق بـ «القتل العمد والانضمام إلى مجموعات إرهابية».