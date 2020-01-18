السيسي يتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا

المصدر: (د ب أ)

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على رأس وفد إلى برلين اليوم السبت فى زيارة لألمانيا فى إطار جولة تشمل بريطانيا.

ويشارك السيسي خلال هذه الجولة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذى يعقد غدا الأحد، ثم مؤتمر الإستثمار فى أفريقيا الذى يعقد بعد غد الإثنين فى لندن.

وكان الرئيس المصري تلقى دعوة من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للمشاركة فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتى تبدأ غدا بمشاركة قادة ورؤساء حوالى 11 دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبى، بالإضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية، وذلك فى مسعى للتوصل إلى حل سلمى للنزاع الليبى.

ويتوجه السيسى من ألمانيا إلى بريطانيا للمشاركة فى فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التى تبدأ بعد غد الإثنين فى العاصمة البريطانيةن بناء على دعوة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون. ويشارك فى الفعاليات العديد من قادة أفريقيا والشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في إفريقيا.

