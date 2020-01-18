المصدر: برلين - د.ب.أ

لم يستبعد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إرسال الاتحاد الأوروبي مهمة عسكرية إلى ليبيا. وقال بوريل في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، أمس: «إذا حدث وقف لإطلاق النار في ليبيا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً للمساعدة في تطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار وربما أيضا بجنود». وأشار بوريل، إلى أنّ روسيا أعدت خطة لوقف إطلاق النار في ليبيا. وأضاف: «هذا من المحتمل أن يكون نبأ جيداً للغاية للمواطنين في ليبيا، لكنه ليس بالضرورة تأكيد على النفوذ الكبير للاتحاد الأوروبي»، مطالباً الأوروبيين بتطبيق حظر توريد الأسلحة لليبيا. وأوضح مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنّ هذا الأمر غير فعال حالياً بسبب عدم تولي أحد زمام المراقبة.