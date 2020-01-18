ممرات إنسانية

المصدر: طرابلس - البيان

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأطراف العسكرية بمناطق الاشتباكات في محور صلاح الدين وطريق الشوك جنوب غرب طرابلس، لاستجابة للمطالب الإنسانية الطارئة لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية المؤقتة لغايات إنسانية لساعات محدودة وتأمين ممر إنساني لفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي. وقال اللجنة في بيان، أمس، إن هذه الهدنة مهمة لتأمين لإجلاء المدنيين والجرحى والمصابين من المدنيين العالقين بمنطقة الاشتباك بطريق السدرة وصلاح الدين، من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي. كما طالبت اللجنة كافة الأطراف بتسهيل وتيسير عمل فرق وطواقم الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ، وعدم التعرض لهم أو عرقلة عملهم الإنساني وتأمين حمايتهم وسلامتهم.