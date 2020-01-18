مشاركة أمريكية

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، ومسؤولون أمريكيون، إنّ وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى ألمانيا في مطلع الأسبوع لحضور مؤتمر ليبيا، والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار والضغط على القوى الخارجية للانسحاب من الصراع الليبي.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: «النتيجة الناجحة ستكون القضية الرئيسية المتمثلة في وقف إطلاق النار، بالطبع سيكون من الجيد أن تكون هناك أشياء أخرى، لكن الأساس سيكون استمرار وقف إطلاق النار». ورفض المسؤول الأميركي، التعليق على استبعاد اليونان، مشيراً إلى أنّ القرار بهذا الشأن يعود لألمانيا. وسيتوجه بومبيو مباشرة بعد محطته في برلين إلى أمريكا اللاتينية، حيث سيقوم بجولة تشمل كولومبيا وكوستاريكا وجامايكا.