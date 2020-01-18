مقتل 19 شخصاً جنوب الصومال

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

أعلنت الحكومة الصومالية أن 19 شخصاً على الأقل قتلوا في اشتباكات بجنوب البلاد بين جماعة الشباب الإرهابية وجماعات مسلحة محلية.

وقال الناطق باسم الحكومة إسماعيل مختار عمر إنه من بين القتلى 15 عضواً من الشباب وثلاثة جنود ومقاتل بإحدى الميليشيات. وأضاف أن 26 على الأقل من متمردي الشباب أصيبوا عندما هاجم الإرهابيون قرية حاجي علي في جنوب الصومال.

وأوضح أن جماعات الميليشيا المحلية ردت على القتال فيما انضم بعض الجنوب إلى المعركة أيضاً. وقالت جماعة الشباب عبر محطة الأندلس الإذاعية الموالية للمتمردين إنها سيطرت على القرية، وقتلت العشرات من أعضاء الميليشيا.