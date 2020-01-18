إصابة 11 جندياً أمريكيا بجروح في الهجوم الإيراني على قاعدة عراقية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 11 جندياً أمريكيا على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم الإيراني على قاعدة عراقية ينتشر فيها جنودها، على الرغم من نفي البنتاغون سابقاً وقوع إصابات.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان «في حين انه لم يقتل أي من الجنود الأمريكيين في الهجوم الإيراني في 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، إلا أن العديد منهم خضعوا للعلاج من أعراض الارتجاج الناتجة عن الانفجار، ولا يزالون يخضعون للتقييم».

وأضاف «في الأيام التي تلت الهجوم، وبسبب إجراءات احترازية مكثفة، تم نقل بعض الجنود من قاعدة عين الأسد»، محدداً أن 11 جندياً تم نقلهم إلى «مركز لاندستول الطبي الإقليمي» في ألمانيا وإلى «كامب عريفجان» في الكويت لإجراء فحوص.