«قسد» ترد على لافروف

المصدر: دمشق - د.ب.أ

انتقدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول إطلاق سراح مقاتلي داعش مقابل المال.

وقالت (قسد) في بيان لها: «نؤكد أن التقارير التي اطلع عليها السيد لافروف غير دقيقة فيما يتعلق بملف إرهابيي داعش المعتقلين لدى قواتنا، حيث إننا على تواصل وتبادل الأفكار والمعلومات مع كل الدول ذات العلاقة بهذا الملف».

وأضاف: «على الرغم من الغزو التركي لمناطقنا، واستمرار الدولة التركية في خروقاتها وهجماتها التي تشكل خطراً حقيقياً مؤثراً في هذا المضمار، فإننا ما زلنا حتى الآن نؤمن الحماية الكافية وبنجاح لأماكن الاعتقال».