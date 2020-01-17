18 وزيراً «اختصاصياً» في الحكومة اللبنانية المرتقبة

المصدر: بيروت - رويترز

قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، إن البلاد على أعتاب تشكيل حكومة جديدة. وأضاف في تصريح صحافي: «اعتقد أننا تقدمنا إلى حد كبير جداً ونستطيع أن نقول إننا أصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة».

وأضاف قائلاً: إن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيراً اختصاصياً. ولطالما نادى المحتجون الذين يتهمون النخبة السياسية بالفساد المستشري بتشكيل أي حكومة جديدة من وزراء تكنوقراط.

والشهر الماضي تم تكليف حسان دياب، الوزير السابق غير المعروف بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يقضي بعودة الحريري. وكان خليل يتحدث للصحافيين بعد اجتماع بين دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ويأمل لبنان تشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ إصلاحات سريعة وإقناع الدول المانحة بالإفراج عن الدعم المالي الذي سبق التعهد به.