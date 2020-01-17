المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأسرة الدولية تقديم دعم قوي للمؤتمر المقرر عقده في برلين، حول السلام في ليبيا، مطالباً بوقف القتال في البلاد.

وقال غوتيريس، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي: «أحض جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية، الذي تم التوصل إليه، والانخراط بصورة بنّاءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين».

وشدد على أن هذا المؤتمر الدولي يرمي لتوحيد المجتمع الدولي، من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي- ليبي.

وأضاف: «أحض جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تدعم بقوة قمة برلين».

ولفت غوتيريس، إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول 6 محاور هي وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن، والعودة إلى عملية سياسية، وإصلاح اقتصادي، واحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.