موافقة ومشاركة

المصدر: برلين، الجزائر - وكالات

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس، أنّ القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار معرباً عن استعداده للمشاركة في مؤتمر برلين.

وقال ماس وفق تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عقب محادثات أجراها في بنغازي: «خلال زيارتي إلى ليبيا الخميس، أوضح المشير حفتر أنه يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة، كما وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار».

إلى ذلك، بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأزمة الليبية. وقالت الخارجية الجزائرية، إن زيارة كونتي تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا، وتقديم حل دائم لها، ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية.