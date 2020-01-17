معتصمو العراق يدعمون «مهلة الناصرية»

المصدر: بغداد- عراق أحمد

أعلن معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، تأييدهم للمهلة التي وضعها معتصمو الناصرية، للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، والتي تنتهي الاثنين المقبل، فيما أعلنت ساحات التظاهر والاعتصام في عدد من محافظات وسط وجنوبي العراق، دعم لرمز الناصرية، باعتبارها قدوة للتظاهرات والتضحيات. وقال معتصمو ساحة التحرير: «نعلنُ تأييدنا الكامل للمهلة، التي وضعها ثوار ذي قار الشجعان لتنفيذ مطالب المحقة، وسنكون في بغداد على الموعد مع إخواننا في بقية المحافظات، لإعلاء صوت الوطن بوجه محاولات التملص من تنفيذ مطالبنا المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة».

وأضاف المعتصمون، أن موقفنا يأتي تثميناً لمواقف الناصرية المُلهمة، منذ بداية الاحتجاجات، ووفاء للدماء الطاهرة التي سالت في سبيل الوطن، دماء أحرار العراق التي سقطت في ذي قار وكل المدن.

في السياق، ارتفع عدد الخيام في اعتصام الناصرية إلى 190 لتقديم الخدمات للمعتصمين، إذ انتشرت باتجاه جسر الحضارات والشوارع الفرعية. وقال القائمون على نصب الخيام، إنها تأتي للتأكيد على استمرار زخم الاعتصام، بعد تعثر الكتل السياسية في ترشيح شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء.