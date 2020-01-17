انعدام الأمن الغذائي لــ 68 % من الأُسر في غزة

المصدر: غزة-البيان

يعاني نحو 68% من الأُسر في غزة من مستويات حادة أو متوسطة من انعدام الأمن الغذائي، كما شهد معدل البطالة ارتفاعًا من 44 بالمائة تتعرّض قدرة الأُسر على الصمود للمزيد من التآكل، وغدت عمالة الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعملون في مهن خطرة، آلية شائعة للتخفيف من وطأة الفقر وتأمين المصاريف اليومية.

فوفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخرط نحو 4840 طفلًا من بين 372.600 طفل تتراوح أعمارهم من 10 أعوام إلى 17 عامًا في أعمال بدوام كامل في غزة خلال العام 2018. وإضافة إلى ذلك، كان 1490 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و17 عامًا يعملون في أثناء التحاقهم بالمدارس.