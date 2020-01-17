نصب الحرية..أحداث ثورة تموز 1958

المصدر: بغداد-البيان

نصب الحرية، عبارة عن سجل مُصور، صاغه الفنان جواد سليم عن طريق الرموز. أراد من خلالها سرد أحداث رافقت تاريخ العراق، مزج خلالها بين القديم والحداثة، بحسب ما نشر حساب «إنفوغرافيك العراق» على فيسبوك.

تظهر على النصب الفنون والنقوش البابلية والآشورية والسومرية القديمة، إضافة إلى رواية أحداث ثورة تموز 1958، ودورها وأثرها في الشعب العراقي، وغيرها من المواضيع التي استلهمها الفنان سليم من قلب العراق.

يمشي العراقي من ساكني بغداد أو وافد إليها، نحو ساحة التحرير، يصرخ مطالباً بحقوقه، أو صامتاً ترك للّافتة الكلام، بمناسبة أو دونها، لكنه قد يكون أوان حماية البلاد من السقوط في الهاوية.