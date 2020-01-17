تمويل «مشروع أرشيف التراث السوري» منذ عام 2013

يتم منذ عام 2013 تمويل «مشروع أرشيف التراث السوري» من قِبَل برنامج الحفاظ على التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجية الألمانية، وهو عبارة عن تعاون بين متحف الفن الإسلامي ومعهد الآثار الألماني وشبكة التراث الأثري.

يوضح «مشروع توثيق التراث المبني في حلب» التدمير الذي تعرضت له المباني التاريخية المهمة في البلدة القديمة. ويعمل في مشروع «مفترق طرق حلب: مدينتنا، تراثنا المشترك، ذاكرتنا» على إشراك سكان حلب والحصول على معلومات عن خلفية المباني التاريخية. وتَضُم «الخريطة التفاعلية للتراث في سوريا» التراث والذكريات المنقولة شفاهةً.