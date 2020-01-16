أبو الغيط يلتقي أمين عام مجلس حكماء المسلمين

المصدر: أبوظبي- البيان

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الدكتور سلطان الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين وذلك في إطار جهود المجلس نحو التعريف بأهدافه ومشاريعه الإنسانية والمهام التي يحملها على عاتقه في سبيل تعزيز القيم والمبادئ التي أسس من أجلها.

ونقل الدكتور سلطان الرميثي في بدابة الاجتماع تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين معربا عن أمله بأن يحمل هذا اللقاء مزيدا من التعاون المثمر مع الجامعة.

وتناول الطرفان أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم أجمع وكيف يمكن تحقيق الوئام ونشر ثقافة التسامح التي من شأنها حل هذه التحديات وتجاوزها لمستقبل ينعم بالاستقرار والأمان.

كما تحدثا عن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وأبرزا قيمتها التاريخية العظيمة، ومدى الفائدة المرجوة من تفعيل مبادئها والحث على غرسها في الأجيال القادمة.

من جانبه أثنى الأمين العام للجامعة العربية على الجهود المبذولة من قبل مجلس حكماء المسلمين في سبيل تعزيز السلم وثقافة الحوار.. واصفا مشاريعه بالعقلانية والحكمة، ومعربا عن استعداده التام للتعاون معه فيما يخدم استمراريته وسعيه في تحقيق أهدافه.