دول الضحايا تطالب إيران بدفع تعويضات

المصدر: وكالات

طالبت حكومات الدول التي فقدت عددا من مواطنين منها، في طائرة الركاب الأوكرانية، بأن تقبل طهران تحمل "المسؤولية كاملة" وأن تدفع تعويضا لعائلات الضحايا.



وأصدر وزراء خارجية كندا والمملكة المتحدة وأفغانستان والسويد وأوكرانيا، بيانا، عقب اجتماع في المفوضية العليا الكندية في ساحة الطرف الأغر.

وتوفي جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، عندما تم إسقاطها بالصواريخ الباليستية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران في 8 يناير.

وكان من بين الضحايا 57 مواطنًا كنديًا، فضلاً عن الأوكرانيين والسويديين والأفغان والبريطانيين والإيرانيين.