فرنسا تحض على العودة لوقف النار في ليبيا

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، أن الجهود التي تبذلها روسيا للتوسط في وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لم تكن حاسمة وحضّ جميع الأطراف.

بمن فيهم الداعمون الأجانب، إلى دعم وقف لإطلاق النار قبيل محادثات رئيسية يوم الأحد المقبل.وقال لو دريان أمام جلسة برلمانية أمس الأربعاء: لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بعملية سياسية، لن يكون هناك حل عسكري، أُعلن وقف لإطلاق النار.

وأنحى وزير الخارجية الفرنسي، باللائمة على تركيا خاصة في خطواتها العسكرية الحديثة مع السلطات في ليبيا، قائلاً إنها انتهاك واضح لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة. (باريس- رويترز)