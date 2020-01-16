آمال أممية في التوافق الليبي بمؤتمر برلين

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أمس، عن أمله في تحقيق حد أدنى من التوافق الدولي خلال مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا.

وصرح سلامة لإذاعة فرنسا الدولية: «آمل أن ندخل مطلع عام 2020 بمنطق جديد يقضي بأن يؤمن مؤتمر برلين الحد الأدنى من التوافق الدولي حول المسار الذي يجب اتباعه».

وتساءل سلامة: «هل هناك ازدواجية لدى الدول المعنية بليبيا؟ بالتأكيد، لكن من يخدع بذلك؟»، مشيراً إلى انتهاكات حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لليبيا من قبل 12 دولة عام 2019. وقال المبعوث الأممي: «لا مؤشر إلى نشر قوات تركية عادية، لكن يمكن أن يكون هناك خبراء عسكريون أتراك، وبالتأكيد أرسلت عناصر من المعارضة السورية إلى ليبيا».