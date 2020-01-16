توقيف سوري بلبنان لانتمائه إلى «داعش»

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، سورياً، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي. وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أمس، إن ذلك يأتي في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة، وملاحقة عناصرها.

واعترف الموقوف بالتحقيق معه، بحسب البيان، أنه بايع «داعش»، وقام بتحريض أشخاص على مبايعة التنظيم، وخطط لإعداد خلايا أمنية، وتأمين الأسلحة لها. وقام الموقوف بـ «التخطيط للقيام بأعمال أمنية لصالح التنظيم ضد مراكز أحد الأحزاب اللبنانية الفاعلة، وقتل عناصره، بالإضافة إلى القيام بعمل تفجيري، يستهدف إحدى السفارات الغربية بواسطة طائرة مسيرة».