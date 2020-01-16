مقتل جنديين بهجوم لـ«داعش» في العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

قتل جنديان عراقيان، وأصيب خمسة آخرون بجروح، خلال هجوم شنه مسلحون من تنظيم «داعش» الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية، وفق ما ذكرت مصادر حكومية عراقية.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن خلية الإعلام الأمني العراقية تأكيدها في بيان، إن مسلّحين من تنظيم داعش هاجموا إحدى نقاط التفتيش في منطقة الدجيل في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من أفراد النقطة الأمنية.

وأشار البيان إلى أن المهاجمين تمكنوا من الفرار، في حين تبحث قوى الأمن العراقية في ملابسات وظروف الهجوم على نقطة التفتيش الأمنية في المحافظة.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أمس، أن الهجوم الذي نفذه مسلّحون من تنظيم داعش وقع بالقرب من معبر الوليد العراقي مع سوريا، وقد أدى إلى إصابة ضابط وجرح 3 آخرين من منتسبي حرس الحدود العراقي.