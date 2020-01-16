دعوات لمحاسبة الغنوشي في تونس

المصدر: تونس - البيان، وكالات

وافق مجلس النواب التونسي، أمس، على مناقشة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، حول ما دار في زيارته الغامضة إلى أنقرة، ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأشارت مصادر إلى أنّ أغلب النواب صوتوا لصالح إدراج زيارة تركيا ضمن جدول الأعمال في مجلس النواب. ومن أبرز الكتل التي وافقت على مناقشة الزيارة بالبرلمان، الحزب الدستوري الحر «17 مقعداً»، وكتلة قلب تونس «38 مقعداً»، والكتلة الديمقراطية «41 مقعداً»، وكتلة تحيا تونس «14 مقعداً»، وعدد من النواب المستقلين ثمانية نواب من إجمالي 217.

وطالب نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، بسحب الثقة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، بعد زيارته الأخيرة إلى تركيا. ورفع نواب كتلة الدستوري الحر، لافتات داخل البرلمان، مكتوب عليها: سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني.