«الشعبة البرلمانية» تدعم التضامن العربي

المصدر: القاهرة - وام

حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، العديد من الإنجازات خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت أمس بالقاهرة، وأعمال اللجان الدائمة والفرعية.

وفازت ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وذلك تقديراً لدور دولة الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك. وأكد محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، أهمية الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الجلسة، التي ناقشت عدداً من القضايا الهامة التي تهم الوطن العربي، وكان من أبرزها التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية، مشيراً في هذا السياق إلى رفض البرلمان العربي لقرار البرلمان التركي تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وناقشت الجلسة أيضاً قضية الأمن المائي في الوطن العربي، فضلاً عن قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى»، ومكافحة الإرهاب والتطرف في الوطن العربي.