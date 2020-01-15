استقالة مدير المخابرات السودانية

المصدر: ا ف ب

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني اليوم الاربعاء ان ابوبكر مصطفى مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لاعادة هيكلته.

وقال البرهان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "لقد اتصل (مصطفى) تلفونيا للابلاغ باستقالته وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة وهي الآن قيد النظر".

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة "تمرد" نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية الأربعاء.