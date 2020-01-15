البرلمان العربي يناقش خطة لمكافحة الإرهاب

المصدر: القاهرة - وام

ناقش اجتماع للبرلمان العربي عُقد في القاهرة، أمس، بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، مستجدات إعداد تصور وخطة عمل لتنفيذ الإعلان العربي «دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب»، وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي، وعدد من الملفات المرتبطة باللجان التشريعية.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال اجتماعات اللجان الأربع المنبثقة عن البرلمان العربي التي عقدت في القاهرة للتحضير لجلسة البرلمان الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني المقررة اليوم.

وقال محمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، إن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات الهامة منها مشروع وثيقة حول الأمن المائي العربي والتطورات السياسية والأمنية في عدد من الدول العربية منها ليبيا وسوريا واليمن والعراق ولبنان، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2019 وعدداً من مستجدات العمل العربي المشترك.

بدورها قالت ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعي.

وأشارت إلى أن اللجنة ستقوم برفع تقرير إلى البرلمان حول متابعة الموضوعات التي يتم العمل عليها في إطار جامعة الدول العربية، وذلك بخصوص الترتيب لعقد القمة العربية الثقافية الأولى وإعداد رؤية اللجنة حول مطالب البرلمان العربي منها، ومستجدات إعداد تصور وخطة عمل لتنفيذ الإعلان العربي «دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب».

كما قالت شذى سعيد النقبي، عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، إن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات منها مشروع دليل البرلمانيين العرب بشأن تشريع ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في العالم العربي، فضلاً عن متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين.

من جانبه، قال أحمد بوشهاب السويدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية: «حرصنا خلال اجتماع اللجنة على طرح وجهة نظر الشعبة البرلمانية الإماراتية، حيال القضايا التي تمت مناقشتها والتي تتعلق بالأمور المالية من حسابات ختامية وموازنات وتقارير لجان فرعية متعلقة بقطاعات تعد مهمة للشعوب العربية مثل النقل والسوق العربية المشتركة والربط الكهربائي».